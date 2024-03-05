جماهير لاتسيو تردد هتافات فاشية قبل مواجهة بايرن بدوري الأبطال

أثار عدد من جماهير فريق لاتسيو الإيطالي أزمة بترديد هتافات فاشية قبل المباراة أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشرت صحيفة "لا ريببليكا" الإيطالية مقطع فيديو لعدد من أنصار لاتسيو وهم يرددون بالغناء عبارات فاشية في إحدى الحانات في مدينة ميونخ.

وظهرت هذه المجموعة في الفيديو وهي تردد أغنية عن "السترات السوداء" التي كانت ترتديها المجموعة العسكرية التابعة للحزب الفاشي الإيطالي.

وصرخوا في نهاية الأغنية بكلمة "الزعيم" في إشارة للزعيم الإيطالي السابق بينيتو موسوليني الذي كان حليفا مع ألمانيا النازية في عهد أدولف هتلر.

كما أدى المشجعون التحية الرومانية، وهي لفتة فاشية بذراع ممدودة تشبه التحية الشهيرة لهتلر في ألمانيا.

وعلقت شرطة ميونخ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنها بصدد التحقيق في هذه الواقعة التي جرت في فندق هوفبراوهاوس مساء الإثنين، ولكن دون الكشف عن تفاصيل.

وتعد تأدية التحية الرومانية والإشارات الفاشية جريمة جنائية في ألمانيا.

وقالت إدارة الفندق لوكالة الأنباء الألمانية إن الشرطة راقبت مجموعة من مشجعي لاتسيو طوال المساء.

وأضافت الإدارة "لم نكن على علم بترديد أي أغاني أو هتافات فاشية أو نلاحظ أي شيء، وإلا لكنا تدخلنا".

ولطالما تورط مشجعو لاتسيو في وقائع مشابهة في فترات سابقة.