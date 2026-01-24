مسئول بالحلف: الناتو يعتزم نشر دفاعات آلية على طول حدوده الشرقية

ذكر مسئول كبير في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن الحلف يعتزم توسيع مخزونات الأسلحة والذخائر بشكل كبير على طول حدوده الشرقية وإنشاء منطقة دفاعية جديدة باستخدام التكنولوجيا الآلية.

وقال البريجادير توماس لوفين لصحيفة "فيلت" الألمانية في عددها الصادر غدا الأحد، إن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الردع ضد روسيا.

وفي إطار مفهوم دفاعي جديد "متعدد الطبقات" سيسعى الناتو إلى إبطاء أو وقف مهاجم في مرحلة مبكرة باستخدام أنظمة عالية التقنية.

وعلى طول حدود التحالف مع روسيا وبيلاروس، سيتم إقامة منطقة ستعتمد بشكل كبير على المراقبة بالإضافة إلى أنظمة يتم تشغيلها عن بعد أو شبه آلية، والتي سيتعين على خصم التغلب عليها أولا قبل المضي قدما.

وقال لوفين، نائب رئيس أركان العمليات للقيادة البرية للناتو في إزمير للصحيفة إن المراقبة على طول الحدود الشرقية ستعتمد على أنظمة تجمع البيانات على الأرض وفي الجو وفي الفضاء وفي المجال الرقمي.

وأضاف أن المعلومات ستكون متاحة لحلفاء الناتو في الوقت الفعلي. وتابع أنه يمكن استخدام أنظمة ثابتة ومتحركة مثل الرادار وأجهزة الاستشعار الصوتية والبصرية إلى جانب البيانات من الأقمار الاصطناعية والطائرة المسيرة وطائرات الاستطلاع.

ويخطط حلف الناتو، على طول الحدود مباشرة لإنشاء ما وصفه لوين بـ" منطقة ساخنة"، مصممة لإيقاف المهاجمين أو إبطائهم في وقت مبكر. ويمكن أن تشمل هذه المنطقة طائرات مسيرة مسلحة ومركبات قتالية شبه ذاتية القيادة وأنظمة آلية وقدرات دفاع جوي آلية.