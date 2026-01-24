مسئول روسي: الوضع التفاوضي بشأن القضايا الأوكرانية في حالة ديناميكية

قال أليكسي بوليشوك، مدير الإدارة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن الاتصالات حول القضايا الأوكرانية ستستمر على مستويات مختلفة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بوليشوك تأكيده أن الوضع التفاوضي في حالة ديناميكية، وأن موسكو تهدف إلى تنفيذ نتائج أنكوراج (أكبر مدينة بولاية الاسكا الأمريكية).

وقال بوليشوك، معلقًا على اجتماع شهدته موسكو بين ممثلي الولايات المتحدة وقيادة روسيا: "تم الاتفاق على أن الاتصالات حول القضايا الأوكرانية ستستمر على مستويات مختلفة. وبالتالي، فإن الوضع التفاوضي في حالة ديناميكية إلى حد كبير".

وشدد بوليشوك، على أن الجانب الروسي يهدف إلى استمرار الحوار بشأن تنفيذ نتائج أنكوريدج. وقال: "الجانب الروسي في هذه الاتصالات يعتمد على المواقف المبدئية المعروفة التي حددها الرئيس الروسي في يونيو 2024، وعلى تفاهمات توافقية تم التوصل إليها في ألاسكا في أغسطس 2025".

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليلة 22-23 يناير مع الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف قضايا التسوية الأوكرانية، حيث تم الاتفاق على أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن مسائل الأمن، وكذلك اجتماع قادة المجموعة الثنائية للشئون الاقتصادية في أبوظبي.