وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى أكاديمية الشرطة لحضور الاحتفال بعيد الشرطة الـ74.

وعُزف النشيد الوطني واُستعرض حرس الشرف بمجرد وصول الرئيس السيسي، ثم توجه الرئيس فيما بعد لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بالأكاديمية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي، عددًا من أسر شهداء الشرطة والقيادات، تقديرًا لجهودهم في حفظ الأمن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.

وتحتفل مصر في 25 يناير من كل عام بعيد الشرطة تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة، والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.

ويعد عيد الشرطة مناسبة وطنية للتأكيد على العلاقة المتينة بين المواطن ورجال الأمن وللتذكير بالتضحيات التي قدمها أبطال الداخلية على مر العقود، من أجل حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته.

ونقدم لكم بثًا مباشرًا نقلًا عن موقع «الرئاسة»: