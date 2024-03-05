أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم الثلاثاء تراجع أسعار المنتجين خلال يناير الماضي في ظل انخفاض أسعار الطاقة.
وتراجعت أسعار المنتجين بنسبة 6ر8% على أساس سنوي خلال يناير الماضي، بعدما انخفضت بنسبة 7ر10% خلال ديسمبر الماضي. وكان من المتوقع أن تتراجع الأسعار بنسبة 1ر8%.
وباستثناء أسعار الطاقة، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5ر1% في بداية العام.
وأظهرت البيانات انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 3ر21% مقابل 3ر27% خلال ديسمبر الماضي.
وتراجعت أسعار المنتجين في الاتحاد الأوروبي بنسبة 9ر0% على أساس شهري وبنسبة 4ر8% على أساس سنوي خلال يناير الماضي.