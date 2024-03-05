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انخفاض أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنسبة 8.6% خلال يناير الماضي

بروكسل - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 3:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 3:53 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم الثلاثاء تراجع أسعار المنتجين خلال يناير الماضي في ظل انخفاض أسعار الطاقة.

وتراجعت أسعار المنتجين بنسبة 6ر8% على أساس سنوي خلال يناير الماضي، بعدما انخفضت بنسبة 7ر10% خلال ديسمبر الماضي. وكان من المتوقع أن تتراجع الأسعار بنسبة 1ر8%.

وباستثناء أسعار الطاقة، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5ر1% في بداية العام.

وأظهرت البيانات انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 3ر21% مقابل 3ر27% خلال ديسمبر الماضي.

وتراجعت أسعار المنتجين في الاتحاد الأوروبي بنسبة 9ر0% على أساس شهري وبنسبة 4ر8% على أساس سنوي خلال يناير الماضي.


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