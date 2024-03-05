رئيس جامعة سوهاج يقرر تعيين مدرس من ذوي الإعاقة البصرية بكلية الآداب

وافق مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، على تعيين طارق أبو الوفا محمد (من ذوي الإعاقة البصرية) بوظيفة مدرس بقسم التاريخ، تخصص تاريخ إسلامي بكلية الآداب، وذلك بناء على كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه رئيس الجامعة شكره للقيادة السياسية وللدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمهم الدائم للجامعة وفيما تتخذه من قرارات لخدمة الطالب الجامعي، وخاصة قادرون باختلاف إيمانا منهم بقدراتهم وللاستفادة المثلي من مواهبهم وطاقاتهم الإبداعية، مؤكدا حرص الدولة المصرية باستمرار على إطلاق مبادرات لدمجهم في المجتمع، مما جعلها تصبح ضمن أهم 10 دول على مستوى العالم في مجالات سياسات توظيف الأشخاص ذوي الهمم.

وشكر طارق أبو الوفا الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على دعمه وتشجيعه لذوي الهمم بتوفير جميع الخدمات لهم وتسهيل الصعوبات، وتوجيهاته بإنهاء جميع مسوغات التعيين له على الفور ليكون تعيينه داخل الكلية الآداب.