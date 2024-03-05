واجه مستخدمو حسابات فيسبوك وماسنجر أزمة في فتح حساباتهم؛ بعد عطل كبير أصاب الموقعين، وأدى لخروج الحسابات وعدم تمكن المستخدمين من إعادة تسجيل الدخول.

ضرب عطل مفاجئ، منصة فيسبوك، أدت إلى تسجيل الخروج لجميع الحسابات، خاصة على تطبيق الهواتف الذكية.

ولم تعلق شركة ميتا حتى الآن على الخلل الذي تسبب في هذا العطل.



واشتكى عدد من مستخدمي تطبيق فيسبوك؛ من خروج أجهزتهم بشكل مفاجئ في اللحظات القليلة الماضية، وعدم الدخول إلى المنصة بعد تسجيل الحساب من جديد، مما تسبب في حدوث أزمة بين جميع المستخدمين نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى حساباتهم على تطبيق فيسبوك.



ويعد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أحد أكثر الشبكات الاجتماعية شعبية ولا غنى عنها، والتي يفضلها العديد من الأشخاص، علاوة على ذلك، يمكن استخدامه على العديد من الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة.