رويترز: إيران تعتبر تقرير وكالة الطاقة الذرية حول برنامجها النووي له دوافع سياسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتبرت السلطات الإيرانية، أنّ تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج طهران النووي له دوافع سياسية ويكرر اتهامات لا أساس لها.

وأكدت طهران، أنها ستتخذ التدابير المناسبة ردا على أي محاولة لاتخاذ إجراء ضد طهران في اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب وكالة رويترز.

وأعدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا حول برنامج إيران النووي بطلب من الدول الغربية.

وأفادت بأن طهران سرّعت من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.

وقال التقرير إن إيران نظّفت مواقع ما أعاق أنشطة التحقيق للوكالة في ثلاثة مواقع تشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية غير معلنة.

وأضاف أنّ إيران إما لم تجب أو لم تقدم إجابات ذات مصداقية من الناحية الفنية على أسئلة الوكالة عدة مرات.

وبلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 408,6 كجم في 17 مايو، وفق الوكالة، بزيادة 133,8 كجم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة بمقدار 92 كجم خلال الفترة السابقة.

من جهته وفور صدور التقرير دعا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المجتمع الدولي إلى التحرك الآن لوقف إيران.