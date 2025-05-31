تجمع أوبك بلس يعتزم زيادة الإنتاج اعتبارا من يوليو

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أعلن تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط بعد مداولات عبر الإنترنت، اليوم السبت، مواصلة زيادته للإنتاج أثناء الصيف.

ووفقا للبيان ستزيد الدول الثمانية، ومن بينها السعودية وروسيا، من إنتاجها اليومي المشترك بواقع 411 ألف برميل في يوليو.

وذكر التجمع أن القرار تم اتخاذه "في ظل نظرة مستقبلية اقتصادية عالمية مستقرة والمؤشرات الأساسية السليمة للسوق".

وقررت الدول الثماني في الأشهر القليلة الماضية زيادة الإنتاج بواقع 411 ألف برميل بالفعل في مايو ويونيو.

وتوقع محللو كوميرتس بنك قبل صدور القرار أن الأسواق كانت تتوقع الخطوة التي تم اتخاذها مؤخرا ولذلك فمن غير المحتمل أن يكون لها أثر كبير على أسعار النفط.