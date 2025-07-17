الخارجية الروسية: لموسكو الحق في ضرب منشآت الدول التي تسمح لكييف بمهاجمة روسيا

أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو تعتبر نفسها مخولة باستخدام الأسلحة ضد المنشآت العسكرية للدول التي تسمح لكييف بضرب العمق الروسي بأسلحتها.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "تعتبر روسيا نفسها مخولة باستخدام أسلحتها ضد المنشآت العسكرية للدول التي تسمح باستخدام أسلحتها (البعيدة المدى) ضد روسيا. وفي حال تصعيد الصراع، سنرد بحزم وبالمثل"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضحت أنه "لا يمكن استخدام أنظمة بعيدة المدى دون مشاركة مباشرة من المتخصصين العسكريين من الدول المنتجة لهذه الأنظمة، وهذا يعني أن أفراد الجيش الألماني سيشاركون بشكل مباشر في تخطيط وتنفيذ العمليات القتالية ضد بلدنا في حال استُخدمت صواريخ توروس المذكورة أو تعديلاتها تحت مسميات أخرى".

وأكدت زاخاروفا أن تصريح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بشأن استعداد الجنود الألمان لقتل الجنود الروس يشير إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) "جن جنونه وأصبح أكثر جموحا".

وقالت تعليقا على تصريحات وزير الدفاع الألماني: " لقد جن جنونهم. أي عضو في الناتو هاجمته أو ستهاجمه روسيا؟ إن دول الناتو، تحديدا في حالتها ومواقعها وتشكيلاتها السابقة هاجموا بلدنا. وقد أبلغنا بيستوريوس وأمثاله مرارا على أعلى مستوى بأننا لا ننوي مهاجمة دول الناتو".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح أمس الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" ترسل بالفعل إلى أوكرانيا، وسيتم توريدها من ألمانيا، التي ستقوم بدورها بتجديدها بنفسها.