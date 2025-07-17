أثار ظهور كدمة مغطاة بالمكياج على يد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قلقا وتساؤلات حول حالته الصحية، حسب ما نقلت صحيفة "إندبندنت"، إلا أن البيت الأبيض أكد أن الكدمة ناجمة عن "المصافحات المتكررة".

وأظهرت صور للرئيس الأمريكي، البالغ من العمر 79 عاما، الثلاثاء، في أثناء صعوده إلى المروحية الرئاسية وجود كدمة غريبة اللون في يده.

وبدت الكدمة مغطاة بطبقة من المكياج المتقشر بلون لا يتطابق مع لون بشرته.

وفي إحدى مناطق يد ترامب تحت طبقة المكياج، بدا وكأن هناك جرحا أو ندبة، وثارت هذه الصور الشكوك حول صحته. الأمر نفسه تكرر خلال استقبال ترامب ولي العهد البحريني الأربعاء.

وليست هذه أول مرة تظهر فيها هذه العلامة على اليد اليمنى للترامب. ففي فبراير الماضي، وخلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدت يد ترامب اليمنى صفراء ومحاطة بكدمة وبدت كأنها مغطاة بالمكياج.

وبعد تداول هذه الصور، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الأربعاء، أن الكدمة ظهرت بسبب "المصافحات المتكررة".

وأضافت في بيان: "الرئيس ترامب رجل من الناس يقابل عددا أكبر من الأمريكيين ويصافحهم يوميا أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ".

وتابعت: "التزامه لا يتزعزع ويثبت ذلك كل يوم".

لكن الدكتور ستيوارت فيشر، الطبيب الداخلي في نيويورك، قال لموقع "ديلي ميل" البريطاني في فبراير الماضي، إن هذه الكدمة مثيرة للقلق، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

ورجح أن يكون مرض الانفصال العظمي (التهاب المفاصل التنكسي) سببا محتملا لتلك الكدمة.

وأوضح أن المصافحة العنيفة قد تتسبب في ذلك، ولكن تقدم سن ترامب يضعف الأوعية الدموية بشكل طبيعي ويجعل الكدمات أكثر حدة.

وأشار فيشر إلى أن ترامب هو ثاني أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

في النهاية، قال: "أعتقد أنه ربما كل هذه العوامل مجتمعة".