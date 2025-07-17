مانشستر سيتي يبرم خامس صفقاته بضم نيبان

عزز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم صفوفه بالتعاقد مع اللاعب النرويجي الشاب سفيري هالسيث نيبان، لاعب فريق روزنبورج النرويجي.

وتوصل لاعب خط الوسط النرويجي /18 عاما/ لاتفاق مع مانشستر سيتي، يدافع بموجبه عن ألوان قميص الفريق السماوي لمدة 5 أعوام، حيث يمتد عقده حتى صيف عام 2030.

وقال نيبان، الذي ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لنادي روزنبورج النرويجي في سن الخامسة عشرة، لموقع ناديه الجديد الإلكتروني الرسمي: "أنا سعيد للغاية وفخور بانضمامي إلى مانشستر سيتي".

وأضاف نيبان في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: "إنه حلم لأي لاعب كرة قدم شاب أن يصبح جزءا من هذا النادي وأن ينضم إلى هذه المجموعة من المواهب العالمية".

وأكد اللاعب الصاعد: "ما زلت صغيرا جدا، ولدي الكثير لأتعلمه، لكن فرصة التدريب مع بيب جوارديولا، أفضل مدرب في العالم، ستساعدني على أن أصبح لاعبا أفضل".

وتابع "هناك بالفعل رابط مميز بين النرويج ومانشستر سيتي من خلال إيرلينج هالاند وأوسكار بوب، وأنا فخور للغاية بكوني أحدث لاعب نرويجي ينضم إلى النادي".

وشارك نيبان في 70 مباراة مع روزنبورج، مسجلاً 14 هدفا فيما قدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.

وتعد هذه هي خامس صفقات مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الظهير الأيسر ريان آيت نوري، والجناح ريان شرقي، ولاعب الوسط تيجاني رايندرز، وحارس المرمى ماركوس بيتينيلي.