السعودية تستضيف اجتماعا ثنائيا بين وزيري صحة باكستان وأفغانستان

استضاف وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، اليوم الأربعاء، في العاصمة الرياض، اجتماعًا ثنائيًا بين وزير الصحة الباكستاني مصطفى كمال، ووزير الصحة الأفغاني مولوي نور جلال جلالي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن اللقاء المشترك انعقد على هامش ملتقى الصحة العالمي، مشيرة إلى مناقشة تعزيز جهود القضاء على شلل الأطفال في المناطق الأكثر تأثرًا، إلى جانب أهمية تعاون الطرفين في كل ما يعزز الصحة وتذليل الصعوبات التي تواجه حملة القضاء على شلل الأطفال، بحضور مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي، وكريس إلياس، نائب رئيس التنمية الدولية في مؤسسة جيتس وميليندا الخيرية.

ومن جانبهما، أعرب الوزيران الباكستاني والأفغاني، عن شكرهما للمملكة على استضافة الاجتماع، وعلى دورها الريادي في دعم أجندة الصحة العالمية، مؤكدين التزام بلديهما بمواصلة الجهود المشتركة للقضاء على شلل الأطفال، وتعزيز التنسيق والمواءمة في حملات التطعيم المستقبلية، والحملات التوعوية لتعزيز الإقبال على التطعيم في المناطق عالية الخطورة، وتوسيع دمج لقاحات شلل الأطفال ضمن برامج التحصين، بحسب "واس".

وأكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، أن المملكة مستمرة في دعم الجهود للقضاء على شلل الأطفال عالميًا.

ويأتي اللقاء الذي جمع بين وزيري الصحة الباكستاني والأفغاني في وقت جرى فيه الحديث عن فشل المحادثات التي تهدف إلى هدنة طويلة الأمد بين أفغانستان وباكستان.

وقال وزير الإعلام الباكستاني، اليوم الأربعاء، إن المحادثات التي تهدف إلى هدنة طويلة الأمد بين أفغانستان وباكستان اختُتمت في إسطنبول من دون التوصل إلى "حل عملي"، في ضربة للسلام بالمنطقة بعد اشتباكات دامية في وقت سابق من أكتوبر.

وكانت المحادثات تهدف إلى التوصل إلى سلام دائم بين الجارتين، بعد مقتل عشرات على طول حدودهما في أسوأ أعمال عنف من هذا النوع منذ سيطرة طالبان على السلطة في كابول عام 2021.

ورحّبت السعودية، في التاسع عشر من شهر أكتوبر الحالي، بتوقيع باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، خلال جولة المفاوضات المنعقدة في الدوحة.

وبدأت اشتباكات أكتوبر بعد غارات جوية باكستانية هذا الشهر على العاصمة الأفغانية كابول، من بين مواقع أخرى استهدفت زعيم طالبان الباكستانية.

وردت طالبان بهجمات على مواقع عسكرية باكستانية على طول الحدود الممتدة لمسافة 2600 كيلومتر.