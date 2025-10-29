الحكومة الإسبانية توافق على شراء طائرات حُرجيت التركية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافقت الحكومة الإسبانية على شراء 45 طائرة "حُرجيت" التي طورتها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، وهي أول طائرة تدريب نفاثة محلية الصنع.

وبحسب مراسل الأناضول، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي العادي للحكومة الإسبانية، أمس الثلاثاء.

وتبلغ القيمة التقديرية للعقد حوالي 3 مليارات و120 مليون يورو.

ومن المخطط أن تبدأ عمليات التسليم عام 2028، وأن تُستخدم الدفعة الأولى من الطائرة في برامج التدريب لعام 2029/ 2030.

وفي مايو الماضي، وقعت شركة "توساش" اتفاق تفاهم مع إسبانيا يمهد لتصدير أول طائرة هجومية وتدريبية محلية الصنع "حُرجيت"، والتعاون في إنتاج البنية التحتية اللازمة للطائرة في البلد الأوروبي.

وتم توقيع الاتفاق بين شركتي "توساش" و"إيرباص" ووزارة الدفاع الإسبانية، في العاصمة مدريد، على هامش معرض الدفاع والأمن الدولي "FEINDEF".

وعام 2017، أطلقت شركة "توساش" مشروع تصنيع طائرة نفاثة تدريبية تحت اسم "حُرجيت"، بهدف تدريب الطيارين في المستقبل.

ومن المتوقع أن يتم تسليح بعض طائرات "حُرجيت" لتصبح هجومية خفيفة، تستخدم في تقديم الدعم الجوي في تركيا والمناطق القريبة منها.