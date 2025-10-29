حماس: هدم ووقف بناء منازل شرقي القدس سياسة استيطانية لطمس هوية المدينة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علقت حركة حماس، على تسليم سلطات الاحتلال إخطارات هدم ووقف بناء لنحو ثلاثين منزلاً في بلدتي العيسوية والزعيم شرقي القدس.

وقالت حماس في بيان، اليوم الأربعاء: «(هذه الخطوة) تشكّل جريمة صهيونية جديدة، وسياسة فاشية تستهدف إفراغ مدينة القدس وبلداتها من الفلسطينيين، في محاولة لطمس هويتها العربية والإسلامية».

وأضافت: «ندعو شعبنا وقواه الوطنية لمواجهة هذه السياسات الاستيطانية التي تمثل خطرًا وجوديًّا على شعبنا الفلسطيني ومدينة القدس».

ودعت حماس، المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية لإدانة تلك المخططات الاحتلالية التي ترقى إلى مستوى جرائم التطهير العرقي.

وفي وقت سابق، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف البناء وهدم 30 منزلا لمقدسيين في بلدتي العيسوية والزعيم شرق القدس المحتلة.

وسلّمت قوات الاحتلال 15 إخطارا بوقف البناء وهدم عدد من المنازل في تجمع السعيدي البدوي ببلدة الزعيم شرق القدس المحتلة.

وتأتي هذه الإخطارات في سياق تصعيد إسرائيلي متواصل ضد المناطق المقدسية، وضمن سياسة ممنهجة بهدف تهجير السكان قسرا وتفريغ المنطقة من أهلها.

وتستهدف قوات الاحتلال الوجود الفلسطيني المقدسي لفرض واقع ديمغرافي جديد، ضمن مشروع التوسع الاستيطاني في محيط المدينة، وتنفيذا لمشروع «E1» المسمى «القدس الكبرى».