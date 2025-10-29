وزير الخارجية: يجب تثبيت اتفاق غزة وتنفيذه بالكامل

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، أهمية تثبيت اتفاق غزة وتنفيذه بالكامل بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع؛ تمهيدا لبدء مرحلة إعادة الإعمار والتعافي المبكر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الوزير عبدالعاطي ورادوسواف شيكورسكي وزير خارجية بولندا، إذ تناول سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل الرؤى حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وفق لبيان الوزارة.

وطبقا للبيان، استعرض الوزيران، مسار العلاقات المتميزة بين مصر وبولندا خلال السنوات الأخيرة، إذ أكد الوزير عبدالعاطي، حرص القاهرة على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك زيادة معدلات التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر، فضلا عن البناء على نتائج الزيارات المتبادلة والمشاورات السياسية، كاشفا عن أهمية استمرار عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، استعرض الوزير عبد العاطي، نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما أسفرت عنه من اتفاق لوقف الحرب وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي.

وأشار الوزير، إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة المقرر عقده في القاهرة خلال الشهر المقبل.

وأكد أهمية المشاركة الفاعلة للمجتمع الدولي في المؤتمر لضمان حشد الدعم المالي والفني اللازم لإعادة إعمار القطاع وتعزيز الاستقرار الإقليمي.