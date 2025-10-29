سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء حظر جماهير نادي ريد ستار الصربي من حضور مباراة الفريق المقبلة خارج أرضه في بطولة الدوري الأوروبي، بسبب حوادث عنصرية وتصرفات مسيئة.

وقامت جماهير بطل صربيا بترديد هتافات مسيئة ضد أبناء طائفة الروما، أكبر أقلية عرقية في أوروبا، كما وجهت إساءات للفريق المضيف براجا خلال المباراة التي خسرها ريد ستار بهدفين نظيفين في البرتغال الأسبوع الماضي.

وذكر يويفا أن لجنته التأديبية رأت أن التهم المتعلقة بـ"السلوك العنصري و/أو التمييزي" و"الهتافات غير المشروعة" لا تليق بحدث رياضي.

وكان ريد ستار بالفعل تحت المراقبة بسبب واقعة سابقة تتعلق بسلوك عنصري من جماهيره، ونتيجة لذلك لن يسمح له ببيع تذاكر لمباراته المقبلة خارج أرضه أمام شتورم جراتس في 11 ديسمبر وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن فترة مراقبة جديدة لمدة عامين قد بدأت أيضا.

وقام يويفا بتغريم بطل كأس الاتحاد الأوروبي في عام 1991 بمبلغ 73 ألف دولار.