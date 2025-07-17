مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لدور العبادة في قطاع غزة

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بأشد العبارات قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف واستهداف دور العبادة في قطاع غزة من مساجد وكنائس وآخرها كنيسة دير اللاتين في غزة، في جريمة جديدة وانتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني.

وتعرب مصر عن استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لكل قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة داعية المجتمع الدولي لوضع حد لتلك الانتهاكات، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالاضطلاع بمسئولياتها في حماية دور العبادة وعدم المساس بأى شكل من الأشكال بالأماكن المقدسة