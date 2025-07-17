 خطوة غير مسبوقة.. سلوفينيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها - بوابة الشروق
الخميس 17 يوليه 2025 9:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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خطوة غير مسبوقة.. سلوفينيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها


نشر في: الخميس 17 يوليه 2025 - 7:53 م | آخر تحديث: الخميس 17 يوليه 2025 - 7:53 م

أعلنت حكومة سلوفينيا، اليوم الخميس، إجراءات لمنع وزيرين إسرائيليين ينتميان إلى اليمين المتطرف من دخول أراضيها، في خطوة تعتبر غير مسبوقة ضمن الاتحاد الأوروبي.

وأورد بيان أن إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهما عضوان رئيسيان في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، سيعلنان شخصين "غير مرغوب فيهما" بسبب "تصريحاتهما (الداعية إلى) إبادة والتي تشجع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين"، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

وتندد الحكومة السلوفينية بتأييد الوزيرَين لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتشجيعهما على "التطهير العرقي" هناك، كما يحدث في قطاع غزة، حسبما أفادت.

وقالت وزيرة الخارجية تانجا فاجون للصحفيين "هذا الإجراء الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، ونحن إلى حدِّ ما روّاد في هذا المجال".

وأضافت: "إننا نوجه بذلك رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أنّه يجب أن تتوقف المجزرة بحق المدنيين الأبرياء".

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