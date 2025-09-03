بوتين يرد على تصريحات ترامب الأخيرة: يتمتع بروح الدعابة

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص «التواطؤ» بين روسيا والصين وكوريا الشمالية ضد واشنطن، بالقول إن ترامب «يتمتع بروح الدعابة».

وصرح بوتين، خلال مؤتمر صحفي، في ختام زيارة رسمية للصين، دامت 4 أيام: «رئيس الولايات المتحدة يتمتع بروح الدعابة، الأمر واضح، ونحن جميعا نعرف ذلك جيدا».

وأشار إلى العلاقة الوطيدة التي تجمعه بنظيره الأمريكي، قائلًا: «لدي علاقات جيدة معه (مع ترامب)».

وأضاف بوتين في إشارة إلى الدعوة التي وجهها للرئيس الأمريكي لزيارة موسكو خلال القمة في ألاسكا: «الدعوة مطروحة على الطاولة».

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، روسيا والصين وكوريا الشمالية بالتخطيط لـ«مؤامرة» ضد الولايات المتحدة.

وتزامنت التصريحات مع مشاركة بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالات «يوم النصر».

وحضر رئيسا روسيا وكوريا الشمالية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن، وحفل استقبالٍ رسمي في قاعة الشعب الكبرى.