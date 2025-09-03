علق داني الغفري، المتحدث باسم قوات اليونيفيل في لبنان، على مدى تأثير الاعتداءات الإسرائيلية على عمل اليونيفيل، قائلاً: «رغم كل التحديات والاعتداءات التي واجهناها منذ 15 عامًا، ومنها قصف مباشر لمواقعنا، استمرت قواتنا في أداء مهامها دون تراجع، وهذا ما سنواصله حتى نهاية التفويض الحالي في عام 2026».

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، إن التصريحات الإسرائيلية السابقة التي اعتبرت أن «اليونيفيل فشلت في منع حزب الله من السيطرة على الجنوب»، تُستخدم كذريعة لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية بحق قوات الأمم المتحدة.

وشدد على أن دور القوات الأممية واضح ومحدد بدعم الأطراف في تنفيذ القرار 1701، معقبًا: «لا يمكن تحميلنا مسئوليات خارجة عن هذا التفويض».

وفيما يتعلق بدور الجيش اللبناني، أشاد الغفري بالتزامه، مضيفًا: «الجيش اللبناني يقوم بدور مهم في تهدئة الأوضاع في الجنوب رغم التحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد، نحن ندعم انتشاره في مناطق جنوب الليطاني وفقًا للقرار 1701».

كما أشار إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2790، والذي جدد ولاية اليونيفيل، طالب إسرائيل بضرورة إخلاء خمسة مواقع لا تزال تتواجد فيها داخل الأراضي اللبنانية.