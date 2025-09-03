إسرائيل تعلن إحباط محاولة لاغتيال بن غفير

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" أحبط محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الشاباك اعتقل خلية تابعة لحركة "حماس" خططت لمحاولة اغتيال لبن غفير كان من المقرر أن تتم عبر طائرة بدون طيار محمّلة بالمتفجرات.

وذكر "الشاباك" أنه بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، ألقى القبض على خلية تابعة للحركة في منطقة الخليل خلال الأسابيع الأخيرة، مشتبها بأنها عملت تحت قيادة "حماس" في تركيا من أجل اغتيال بن غفير.

ونقلت القناة عن بيان لجهاز "الشاباك"، أن المشتبه بهم اشتروا طائرات بدون طيار لتحميلها بالمتفجرات تمهيدا لاستخدامها في الهجوم على منزل بن غفير، غير أن السلطات الإسرائيلية صادرتها أثناء حملة الاعتقالات، ولا يزال التحقيق جاريا.

من جانبه، عبر بن غفير عن شكره للأجهزة الأمنية الإسرائيلية لإحباطها محاولة اغتياله، قائلا: "لقد حاولت حماس اغتيالي 5 مرات لكنها فشلت، سأواصل سياسة الحزم والمطالبة بانتصار كامل في غزة ومحو حماس من على الخريطة"، على حد زعمه.

واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.