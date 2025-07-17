كتائب القسام تعلن قصف موقع قيادة لجيش الاحتلال على محور موراج بقذائف الهاون

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن تنفيذها عملية قصف مدفعي استهدفت موقع قيادة وسيطرة تابعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

وقالت في بيان مقتضب عبر قناتها على تيلجرام، مساء الخميس: «كتائب القسام تدك موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور موراج جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون».

وأدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، المجاعة في قطاع غزة، والتي وصفتها بأنها بلغت «مستويات خطيرة»، مضيفة أنه «على الدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل لكسر الحصار وإدخال المساعدات».

وقالت في بيان مساء الخميس، إن توظيف حكومة الاحتلال الفاشي للجوع والحرمان من المواد الأساسية للحياة في قطاع غزة، كإحدى أدوات الإبادة المتواصلة منذ أكثر من واحدٍ وعشرين شهراً؛ يمثّل إمعاناً في ارتكاب أبشع الجرائم في العصر الحديث، بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء.