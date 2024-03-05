أوكرانيا: أغرقنا سفينة حربية روسية قبالة القرم

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قال مسئولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء إن سفينة حربية روسية غرقت قبالة شبه جزيرة القرم عقب أن هاجمتها طائرات بدون طيار أوكرانية تحت المياه.

وأعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عن هذا الحادث عبر تطبيق تيلجرام. وقالت الاستخبارات إن السفينة تعرضت لضربات في الخلف والجهتين اليمنى واليسرى.

ولم تؤكد موسكو بصورة رسمية حادث غرق السفينة.

وذكرت مدونة بيلوروسكي سيلوفيك الموالية لروسيا أن السفينة تدمرت. كما نشرت مدونة ريبار، المقربة من وزارة الدفاع الروسية، منشورا مماثلا.

وقد تم إغلاق جسر القرم، الذي يعرف أيضا بجسر كريش سترايت لعدة ساعات بعد وقوع الهجمات خلال الليل.

وكانت سفينة سيرجي كوتوف الحربية جزءا من أسطول البحر الأسود في روسيا.

ويتردد أن مقطع فيديو أظهر تعرض السفينة للهجوم خلال الليل. ويعتقد أن الفيديو يظهر السفينة في خليج فيودوسيا بجنوب شرق القرم تطلق النار على أهداف في المياه، حتى تعرضها لانفجار قوي.