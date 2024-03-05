نادي الأسير: اعتقال 7422 فلسطينيا من الضفة بينهم 11 أسيرا محررا ضمن صفقات التبادل

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت الليلة الماضية، وصباح اليوم الثلاثاء 22 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسيرتان سابقتان، وسيدة.



وأضاف النادي في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، صباح الثلاثاء، أن الاحتلال يواصل بشكل أساسي استهداف الأسرى السابقين، حيث اعتقل الأسيرتين السابقتين أمان نافع زوجة الأسير نائل البرغوثي، وشقيقته حنان البرغوثي من بلدة كوبر، وهي إحدى الأسيرات اللواتي أفرج عنهن ضمن صفقات التبادل، بالإضافة إلى اعتقال السيدة منى أبو حسين من بلدة عابود.



وذكر النادي في تصريح لوكالة الأنباء التركية «الأناضول»، أن إسرائيل أعادت اعتقال 11 فلسطينيا من المحررين في صفقة التبادل الأخيرة مع حماس، آخرهم حنان البرغوثي شقيقة عميد الأسرى.



وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات، رام الله، الخليل، نابلس، طولكرم، قلقيلية، أريحا، رافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال، والأجهزة المحمولة، كما وقام الاحتلال اليوم بهدم منزل الأسير عبدالله مساد من بلدة كفر دان/جنين، وهو معتقل منذ أغسطس 2023.



وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 7422 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



يُذكر أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.





