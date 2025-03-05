مجلس المرأة بشمال سيناء يوزع وجبات غذائية في العريش وبئر العبد

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، مبادرة "مطبخ المصرية" في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وقالت إحسان الغالي، مقرر المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، إنه تم إنتاج 230 من وجبات بقرى حي عاطف السادات، وقرية التلول بمركز العريش، ومركز بئر العبد والتابعة لقرى حياه كريمة بالمحافظة.

يذكر أن "مطبخ المصرية"، ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياه كريمة في جميع محافظات الجمهورية.

ويُعد "مطبخ المصرية"، مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ، وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجًا كمخرجات هذا التدريب، حيث تلقت السيدات تدريبًا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط، وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.