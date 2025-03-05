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تحقق النيابة العامة بالحيزة، في واقعة العثور على جثة مدير شركة محمول شهيرة به آثار جروح بالوجه داخل غرفة بفيلته في مدينة الشيخ زايد.

وطلبت النيابة العامة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وسؤال شهود العيان، للتأكد من وجود شبهة جنائية في وفاته من عدمه.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن المتوفي تعرض لهجوم كلبه عليه، تسبب في عقره وجروح في وجهه والتهم أجزاء من شفتاه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العُثور على جثة مدير شركة محمول شهيرة داخل فيلته، وبه جروح بالوجه، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، إلى جانب الاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.