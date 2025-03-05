فيما وصلت المفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى طريق مسدود، كشفت مصادر أمريكية أن واشنطن تجري محادثات مباشرة مع حركة حماس الفلسطينية بشكل سري.

وأفاد مصدران أمريكيان بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تجري محادثات مباشرة مع حماس بشأن الإفراج عن المحتجزين الأمريكيين في غزة وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب، بحسب ما نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

كما أفاد المصدران بأن المحادثات تضمنت مناقشات بشأن اتفاق أوسع للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين والوصول إلى هدنة طويلة الأمد.

فيما أشار الموقع إلى أن مبعوث ترمب للرهائن آدم بولر التقى مسئولين من حماس في الدوحة مؤخرا.

وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يخطط للسفر إلى الدوحة هذا الأسبوع للقاء رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، لكنه ألغى الرحلة، مساء الثلاثاء، بعد أن لاحظ عدم وجود تقدم من جانب حماس، حسبما أفاد مسئول أمريكي.

كما لم يتم تحديد موعد زيارة ويتكوف إلى المنطقة، حيث ذكرت مصادر إسرائيلية أنه "لن يحضر قبل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات".