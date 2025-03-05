كشفت مصادر في حركة حماس، عن تقديم الحركة اقتراحًا للولايات المتحدة الأمريكية؛ بعقد هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل.

وقالت المصادر لـ «الشرق» منذ قليل، إن «حماس قدمت اقتراحا لأمريكا بعقد هدنة طويلة الأمد بين الحركة وإسرائيل، ردا على مطلب نزع سلاح الحركة».

وأضافت: «وافقنا على تبادل أسرى إسرائيليين من حملة الجنسية الأمريكية حال تلقي تعهدات بأن ذلك سيقود لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة».

وأشارت إلى أن «المباحثات مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشئون الأسرى تركزت على تبادل الأسرى والهدنة في غزة».

وأكدت المصادر أن «حماس حريصة من خلال الاتصالات مع أمريكا على التوصل لاتفاق شامل يضمن وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل».

وكانت مصادر في حركة حماس قد كشفت في تصريحات إعلامية، عن إجراء الحركة جلسات مباشرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشئون الرهائن.

من جهته، علق البيت الأبيض، الأربعاء، بأن المحادثات مع حماس مستمرة دون الخوض في تفاصيلها، مؤكدا أن مبعوث الرئيس دونالد ترامب آدم بوهلر مخول بالتشاور مع الجميع.