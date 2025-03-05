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وصف رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، مين أونج هلاينج، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"الملك".

ووفقا لترجمة رسمية روسية، قال مين أونج هلاينج خلال زيارته للكرملين يوم الثلاثاء: "على حد علمي، لم تقد روسيا لمدة خمس أو عشر سنوات فقط، بل لفترة طويلة للغاية".

وأضاف أن بوتين، لهذا السبب، لا يمكن اعتباره مجرد زعيم، لكنه ملك للبلاد. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الروسي بوتين وهو يومئ برأسه ردا على هذا التصريح.

ويقوم مين أونج هلاينج بزيارة رسمية إلى موسكو، هي الرابعة لروسيا منذ الانقلاب العسكري في عام 2021.

وخلال اجتماعه في الكرملين، قدم لبوتين كتابا يعود إلى القرن التاسع عشر، يوثق العلاقات بين ملوك ميانمار وروسيا.

كما تناولت المناقشات الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والتي وصفها زعيم المجلس العسكري بأنها "نتيجة لأفعال الغرب".

يُذكر أن الغرب فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب، كما أن مين أونج هلاينج نفسه معزول دوليا ويخضع أيضا لعقوبات غربية.