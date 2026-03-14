الإمارات تنجح في إجلاء 6 آلاف من مواطنيها ومرافقيهم من الخارج

نجحت الإمارات، في تنفيذ خطط إجلاء لمواطنيها المتواجدين في عدد من الدول، حيث تم تأمين عودة نحو 6 الآف مواطن ومرافقيهم إلى أرض الوطن عبر مختلف المنافذ البرية والجوية.

وقالت وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، إن الكفاءة العالية التي اتسمت بها عمليات إجلاء مواطني الدولة ومرافقيهم وتأمين عودتهم بسلام إلى أرض الوطن تجسد الأولوية القصوى التي توليها الدولة لحماية أبنائها ورعايتهم أينما وجدوا.

وذكر البيان، أن البعثات التمثيلية للدولة في الخارج أدت دورا محوريا في التواصل المباشر مع السلطات المحلية المعنية في الدول التي شهدت عمليات الإجلاء لتنسيق سفر مواطني الدولة ممن تعذّر عليهم العودة إلى دولة الإمارات جرّاء التطورات الإقليمية الراهنة.

كما شملت بعض هذه الرحلات عددا من المقيمين المتواجدين في الخارج الذين لم يتمكنوا من العودة إلى الدولة نتيجة إغلاق المجال الجوي.