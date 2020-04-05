حالات الإصابة بكورونا في أمريكا تتجاوز 300 ألف شخص

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة الأمريكية مستوى الـ300 ألف حالة، اليوم السبت، بينما توفي أكثر من 8160 شخصًا من مضاعفات المرض حتى الآن بالبلاد.



وسجلت الولايات المتحدة حوالي 25% من جميع حالات الإصابة المؤكدة على مستوى العالم، على الرغم من أن الاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس غير متكافئة في مختلف أنحاء العالم.



كانت الولايات المتحدة، سجلت 1000 حالة إصابة فقط وحوالي 30 حالة وفاة في العاشر من مارس الماضى.



ولا تزال ولاية نيويورك هي أكثر المناطق تضرراً في الولايات المتحدة، حيث تم بها وحدها تسجيل أكثر من ثلث إجمالى الحالات في البلاد وحوالي 40% من الوفيات.



وتستند تلك البيانات إلى حصيلة جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.