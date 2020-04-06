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الإمارات تسجل 294 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 19

(دب ا)
نشر فى : الأحد 5 أبريل 2020 - 11:10 م | آخر تحديث : الأحد 5 أبريل 2020 - 11:10 م

أعلنت الإمارات مساء اليوم الأحد رصد 294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19)، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات في بيان إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144 حالة.


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