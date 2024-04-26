طلاب يحتلون مبنى جامعة فرنسية في باريس خلال احتجاج ضد حرب غزة

حاصر طلاب في جامعة العلوم السياسية الفرنسية الشهيرة "ساينس بو" اليوم الجمعة، مبنى في باريس احتجاجا على موقف جامعتهم من الصراع في الشرق الأوسط.

وأعلنت الجامعة اليوم الجمعة، أن نحو 60 محتجا كانوا في المبنى الواقع في وسط العاصمة الفرنسية، وأنه تم إغلاق المداخل الرئيسية. وأظهرت مقاطع فيديو أحد المداخل محاطا بصناديق القمامة والقضبان.

ورفع الطلاب لافتات تضمنت دعوة للجامعة لقطع العلاقات مع جميع الجامعات الإسرائيلية.

واستقبلت إدارة الجامعة وفدا من الطلاب المحتجين اليوم الجمعة، من أجل إيجاد حل للنزاع. وقالت الجامعة إنها تدين بشدة تصرفات الطلاب.

كما ظلت العديد من المباني المجاورة مغلقة اليوم الجمعة، بسبب الاحتجاج. و تم نقل الدورات الدراسية عبر شبكة الإنترنت.

وشهدت العديد من الجامعات في الولايات المتحدة مؤخرا احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين. وتقوم العديد من الجامعات المرموقة منذ أيام بقمع الاحتجاجات ضد حرب غزة. كما تم اعتقال بعض الطلاب لرفضهم إنهاء الاحتجاجات غير المصرح بها.