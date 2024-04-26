روسيا تسلم رفات 140 جنديا أوكرانيا إلى كييف

تسلمت أوكرانيا جثث 140 جنديا قُتلوا وهم يحاولون الدفاع عن مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون ضد الهجمات الروسية، وفقا لما ذكرته الهيئة المسئولة عن شئون أسرى الحرب، في منشور على تطبيق تليجرام اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة أن 5 جثث كانت من منطقة سومي في شمالي أوكرانيا.

ولا يوجد لروسيا أي أراض أوكرانية تحت سيطرتها في هذه المنطقة، ولكن في بداية مارس، قامت وحدات ممن يُزعم أنهم متطوعون روس يقاتلون إلى جانب أوكرانيا بتوغلات انطلاقا من منطقة سومي داخل أراضي روسية.

وقالت الهيئة إنه بمجرد التعرف على هويات القتلى، سيتم تسليمهم إلى ذويهم.

ووجهت الهيئة، المعروفة باسم هيئة تنسيق معاملة أسرى الحرب، الشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر على ترتيب إعادة الجثث.

ويُذكر أن أوكرانيا تتصدى للهجوم الروسي منذ أكثر من عامين. وعلى الرغم من القتال المستمر، يتبادل الجانبان بانتظام جثث الجنود القتلى وأسرى الحرب.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت روسيا قد تسلمت جثث جنود قتلى في المقابل، وعدد هذه الجثث.