سفينة الفضاء (شنتشو 18) تلتحم بنجاح بمجموعة المحطة الفضائية الصينية

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم أن سفينة الفضاء المأهولة (شنتشو-18) التحمت بنجاح بمجموعة المحطة الفضائية الصينية، لتبدأ عملية تسليم جديدة للطاقم في المدار مع رواد سفينة (شنتشو-17).

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن السفينة أجرت التقاء والتحاما على نحو آلي وسريع مع المنفذ الشعاعي للوحدة (تيانخه)، الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، في عملية استغرقت نحو 6.5 ساعة.

وأشارت إلى أن الرواد الثلاثة الذين كانوا على متن سفينة الفضاء (شنتشو-18) تمكنوا بنجاح من دخول المحطة، حيث قام رواد السفينتين الستة بالتقاط صورا جماعية.

وسيعمل رواد الفضاء الستة سويا لمدة خمسة أيام تقريبا من أجل إكمال المهام المخطط لها وتسليم الأعمال قبيل عودة طاقم السفينة (شنتشو-17) إلى الأرض، فيما سيظل طاقم سفينة (شنتشو-18) في محطة الفضاء الصينية لمدة ستة أشهر تقريبا.

يذكر أن المهمة الفضائية (شنتشو-18) كانت قد انطلقت أمس الخميس من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين، وتأتي في إطار برنامج يهدف إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول العام 2030، حيث يقوم البرنامج بإجراء تجارب في "مجالات فيزياء الجاذبية الصغرى الأساسية، وعلوم المواد الفضائية، وعلوم الحياة الفضائية، وطب الفضاء، وتكنولوجيا الفضاء"