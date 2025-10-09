سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجل احتياطي البنك المركزي التركي مستوى قياسيا جديدا بالأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر الجاري، ليبلغ 186 مليارا و216 مليون دولار، وهو الأعلى على الإطلاق.

وبحسب معطيات المركزي التركي، الخميس، سجل الاحتياطي زيادة بمقدار 3 مليارات و263 مليون دولار بالأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر الجاري، مقارنة بالأسبوع الذي قبله.

وارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة، وفق المعطيات، بمقدار 329 مليون دولار ليبلغ 87 مليارا و28 مليون دولار، حيث كان في 26 سبتمبر الماضي 86 مليارا و699 مليون دولار.

أما إجمالي احتياطيات الذهب، فقد ارتفع بمقدار مليارين و935 مليون دولار ليبلغ 99 مليارا و189 مليون دولار، بحسب المعطيات نفسها.