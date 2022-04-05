غزو روسيا لأوكرانيا يدفع أكثر من 11 مليون شخص للفرار من منازلهم

أفادت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأنّ أكثر من 11 مليون شخص فرُّوا من ديارهم في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

وقالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في أول تقييم كامل لها منذ ثلاثة أسابيع، إنّ أكثر من 7.1 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا حتى الأول من أبريل، بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين آخرين فروا إلى الخارج، وفق وكالة أسوشييد برس.

ونوهن المنظمة الدولية للهجرة بأنّ أكثر من 2.9 مليون آخرين يفكرون بجدية في مغادرة مكان إقامتهم المعتاد بسبب الحرب.

ويمثل هذا العدد زيادة عن حصيلة المنظمة الدولية للهجرة في منتصف شهر مارس والتي بلغت أكثر من 9.7 مليون نازح داخليا في أوكرانيا ولاجئ إلى الخارج.