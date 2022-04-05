محمود: أحداث جزيرة غمام تنبئ بأنه عمل من الوزن الثقيل.. ونيللي كريم عجينة تتشكل وتنجح في أي دور تقدمه





قال الناقد الفني خالد محمود، إن الدراما المصرية وواقعها تشهد انفراجة كبيرة في الموسم الرمضاني لعام 2022، مشيرًا إلى أنها تؤكد على مدى قوى مصر الناعمة، التي بدأت فرض سيطرتها وتجذب الجمهور من جديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن الدراما المصرية في منطقة مختلفة تمامًا هذا العام، لافتًا إلى وجود ترسيخ لأعمال مهمة تجذب الجماهير على كل المستويات.

وتوجه بالتحية إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على حماسها في مواصلة تقديم تلك الأعمال المهمة، مشيدًا بمسلسل «الاختيار 3»، وحرص كل الأعمار على مشاهدته، وخاصة في ظل أهمية إعادة قراءة المشهد في ذلك التوقيت، وتثبيت الحقائق، والمصداقية الكبيرة التي يتسم بها.

وأشار الناقد الفني، إلى أن مفردات الفن تشهد تغيرات أكثر جمالية وحرفية، مؤكدًا أنه أمر مطلوب لإنتاج الأعمال الفنية المماثلة لمسلسل «الاختيار 3»، لأنها عندما تضم عنصرًا فنيًا جاذبًا، فهو ينقلها إلى مكان آخر.

وأشاد بذكاء اختيار المخرج بيتر ميمي، للنجوم المشاركين في العمل وبينهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وياسر جلال، إضافة إلى المصداقية الكبيرة في الأداء المقدم، متوجهًا بتحية كبيرة لـ«جلال»؛ بسبب تجسيد دور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجرأة كبيرة وتمكن وحرفية عالية.

وأوضح أنها المرة الأولى في الدراما المصرية التي تُجسد فيها شخصية رئيس موجود، متابعًا: «ياسر عاش تحديًا كبيرًا بينه وبين نفسه، ومنذ الطلة الأولى استطاع وضع نفسه داخل الشخصية واستطاع جذب الانتباه، فهو أكثر شخص في المسلسل داخل اختبار حقيقي».

ولفت إلى أن الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» يعد الأهم؛ لأن الجمهور عاش تلك التفاصيل والأحداث في الواقع، قائلًا إن المسلسل يجيب بصدق وشفافية عن أسئلة كثيرة يحتاج الجمهور طرحها، وكان بمثابة النور لإعادة الوعي من جديد، كما أنه حقق الرسالة بنسبة 100%.

وأوضح الناقد الفني، أن الذوق العام غير مقتصر على نمط الشخصيات وأسلوبها فقط، بل يمتد ليشمل مفردات الإبداع مثل الإخراج والتأليف والموسيقى والديكور والمكياج والموسيقى، مشيدًا بالحالة التكوينية الخاصة في مسلسل «جزيرة غمام» تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

وتابع أنه يحب الثنائي طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، وخاصة أنهما نجحا في موسم رمضان الماضي في مسلسل «القاهرة كابول»، مضيفًا أن «أحداث جزيرة غمام، تنبئ بأنه عمل من الوزن الثقيل، وعمل يظهر من عنوانه».

وفي سياق متصل، أعرب عن إعجابه بأداء الفنانة نيللي كريم في مسلسل «أمل فاتن حربي»، معقبًا: «نيللي كريم عجينة تتشكل وتنجح في أي دور تقدمه، تقدم الأداء الصادق لنموذج حي وواقعي وليس مزيفًا، والذي يصل مباشرة لقلوب الجمهور وتتعاطف معه».