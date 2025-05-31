مسئول في حماس ردا على ويتكوف: لم نرفض مقترح وقف إطلاق النار

علق مسئول في حركة حماس، على تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي قال إن رد الحركة على المقترح الأخير الذي قدمه بشأن قطاع غزة غير مقبول على الإطلاق.

ونقلت وكالة رويترز عن مسئول في حماس قوله إن الحركة لم ترفض اقتراح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن حركة حماس تعتبر اقتراح ويتكوف مقبولا لإجراء مفاوضات، موضحًا أن رد إسرائيل لا يتوافق مع ما وافقت عليه الحركة.

ولفت إلى أن موقف ويتكوف من الحركة غير عادل، ويظهر تحيزًا كاملًا لإسرائيل.

وكان ويتكوف، قد طالب في منشور عبر منصة «إكس»، حركة حماس بقبول الإطار الذي قدمه كأساس لمحادثات غير مباشرة، معتبرا ذلك الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق هدنة لـ60 يوما خلال الأيام المقبلة.

وقال المبعوث الأمريكي: «لقد تلقيت رد حماس على المقترح الأمريكي. إنه غير مقبول على الإطلاق ويعيدنا فقط للوراء».

وأضاف: «ينبغي على حماس أن تقبل الإطار الذي قدمناه كأساس لمحادثات غير مباشرة، يمكننا المباشرة فيها فورا هذا الأسبوع».

وجاءت تصريحات ويتكوف في أعقاب إعلان حركة حماس عصر اليوم، تسليم ردها على مقترح ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار.

وقالت حماس في بيان: «بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقًا من مسئوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت اليوم الحركة ردّها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الوسطاء».

وأضافت أن الرد يستهدف تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي شامل من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى أهالي قطاع غزة.

ولفتت إلى أنه في إطار هذا الاتفاق، سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانًا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

وفي أعقاب بيان حماس، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رد الحركة على مقترح ويتكوف، بشأن صفقة تبادل محتملة «غير مقبول».

وزعم مكتب نتنياهو، في بيان: «في حين أن إسرائيل وافقت على الصيغة المُحدّثة لمقترح ويتكوف بشأن الإفراج عن (المحتجزين) تواصل حماس التمسك برفضها».