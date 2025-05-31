وزير الزراعة عن المبنى القديم للوزارة: لا نية لبيعه وقد ننفذ مشروعا يليق به

نفى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما أثير عن أن الوزارة قررت بيع مقرها القديم، مؤكدا أن هذا الأمر عار تمامًا عن الصحة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، إنه لا يوجد أي نية لبيع الأصل القديم للوزارة، وإن كان من الممكن الدخول في استثمارات.

وأوضح أنه من الممكن أن يتم الدخول في مشروع يليق بحجم أثري كبير بحجم هذا المبنى، لكنه جدد التأكيد على أنه لن يتم البيع بأي حال من الأحوال.

وكانت وزارة الزراعة قد نفت ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجى، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشددة على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.

وأضاف البيان أن الوزارة تواصل أعمال الصيانة والتأمين لهذا المبنى، ذى الطابع المعمارى المتميز، باعتباره جزءًا من التراث الإداري والزراعي المصري، وأن ما يتم تداوله من شائعات حول بيعه لا أساس لها من الصحة.