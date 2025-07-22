عراقجي: إيران تعتزم مواصلة برنامج التخصيب النووي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بُثت يوم الإثنين، إن إيران تعتزم مواصلة برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وقال عراقجي: "لا يمكننا التخلي عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا، والآن، أكثر من ذلك، أصبح مسألة فخر وطني"، مضيفا: "التخصيب عزيز علينا للغاية".

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما على إيران في 13 يونيو، وقصفت أهدافا في أنحاء البلاد، مستشهدة ببرنامج طهران النووي المثير للجدل وبارتيابها في نية إيران تطوير قنبلة نووية. وردت إيران، التي تنفي ذلك، بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة على إسرائيل.

وبعد 12 يوما من الحرب، أسقطت خلالها الولايات المتحدة أقوى أسلحتها التقليدية على مواقع نووية إيرانية رئيسية، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال عراقجي إن المنشآت النووية الإيرانية "تضررت بشدة" جراء الضربات الأمريكية، وإن جميع قدرات التخصيب توقفت مؤقتا.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "سيفكر بالتأكيد" في قصف إيران مرة أخرى إذا قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى أعلى.

ومن المقرر عقد مفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، يوم الجمعة المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بحسب ما نقلته بوابة صحيفة "اعتماد"، إن الاجتماع سيُعقد في إسطنبول على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وتأمل طهران في رفع العقوبات المفروضة عليها، بينما تسعى الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى الحد من تخصيب اليورانيوم الإيراني ومنع تقدم البرنامج النووي باتجاه إنتاج سلاح نووي. وقد أكدت طهران مرارا أن برنامجها النووي سلمي بحت.