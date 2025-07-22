وزير البيئة الألماني يلجأ إلى الطبيعة للحد من احترار الأرض

يسعى وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر إلى تعزيز التكيف مع تغير المناخ من خلال تمويل مشروعات وإطلاق مبادرات جديدة تستعين بالطبيعة في مواجهة الاحتباس الحراري.

وأعلنت وزارة البيئة الألمانية أن شنايدر يعتزم زيادة تمويل برنامج "إدارة غابات متكيفة مع المناخ" بمقدار 10 ملايين يورو ليصل إلى 145 مليون يورو سنويا على مدار عشر سنوات.

ويهدف البرنامج إلى إنشاء غابات مختلطة عريضة الأوراق وغنية بالأنواع، قادرة على تحمل ارتفاع درجات الحرارة بشكل أفضل من غابات التنوب المنتشرة في أجزاء كثيرة من ألمانيا. ووفقا لتقرير حالة الغابات الصادر العام الماضي، فإن شجرة واحدة فقط من بين كل خمس أشجار حالتها جيدة.

ويعتزم شنايدر تفقد العديد من مشاريع التكيف مع المناخ في ولايتي برلين وبراندنبورج اليوم الثلاثاء. وقال الوزير: "الطبيعة هي حليفنا الأهم، سواء في مواجهة الحر والجفاف، أو في مواجهة الأمطار الغزيرة والفيضانات. إذا أحسنّا استخدامها، فستساعدنا على تخزين المياه وتبريد المناطق".

وأوضح شنايدر في بيان أنه يمكن لأشجار الشوارع والمساحات غير المُغلقة في المدن أن تُحدِث فرقا في درجات الحرارة بدرجات مئوية مختلفة في الصيف، وقال: "في المناطق الريفية، تعمل الغابات والمستنقعات كأنظمة تكييف هواء طبيعية، وتخزن المياه في الوقت نفسه".

ووافق مجلس الوزراء الألماني على الميزانية العامة للعام الحالي، ولكن لا يزال يتعين على البرلمان الاتحادي (بوندستاج) إقرارها. ويعتزم مجلس الوزراء الموافقة على مشروع ميزانية عام 2026 في نهاية يوليو/تموز الجاري. ووفقا لوزارة البيئة، من الصعب تحديد حجم الأموال المخصصة لتدابير التكيف مع الاحتباس الحراري.