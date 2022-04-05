بي إن سبورتس تعود لبث مباريات دوري أبطال آسيا

اتفق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومجموعة "بي إن" للإعلام، على توسيع اتفاقية الحقوق الإعلامية بين الطرفين عبر قنوات "بي إن" الرياضية، في عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2022، لتتضمن حقوق بث دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وتمنح الاتفاقية التي أعلن عنها اليوم بموقع الاتحاد القاري على الانترنت، قنوات "بي إن" الرياضية حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء العراق وإيران والإمارات والسعودية، حيث تشتمل هذه الاتفاقية حقوق البث الحصري في كل من الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وسوريا وتونس واليمن.

كما تمتلك قنوات "بي إن" الرياضية بث غير حصري في كل من تشاد وجيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان.

وجاءت هذه الاتفاقية بعد أن تم الإعلان سابقاً عن حصول "بي إن" على حقوق بث آخر 12 مباراة متبقية في التصفيات الآسيوية لكأس العالم، إلى 18 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه أكد داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لموقع الاتحاد القاري :"سعداء للإعلان عن هذه الشراكة مع (بي إن)، والتي تعرض مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العالمية المستوى إلى المزيد من الدول في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك 9 دول أعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وأضاف :"منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر موطن لبعض أكثر الجماهير حماساً لكرة القدم الآسيوية، ومن الضروري أن نمنحهم إمكانية متابعة المباريات، بشكل يعبر عن طموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تأكيد مكانة كرة القدم كرياضة أولى في القارة".

في المقابل قال محمد السبيعي الرئيس التنفيذي في مجموعة "بي إن" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :"سعداء بتوسيع تغطيتنا لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا العام، ونرحب بعودة دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي إلى شبكة بي إن".

وأضاف :"يمكن للملايين من مشاهدينا توقع تغطية استثنائية لهذه البطولات، حيث سيتم عرض الجودة الكبيرة لفعاليات كرة القدم الآسيوية أمام الأعداد الكبيرة من المشاهدين في أرجاء المنطقة".

وأردف :"ستكون حقوق متابعة مباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متاحة عبر سلسلة متنوعة من باقات المشتركين في شبكة بين إن، حيث ستنضم للقائمة المميزة من البطولات التي تقوم بعرضها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها الحقوق الحصرية لعرض الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي والدوري الإسباني وكأس الاتحاد الإنجليزي والعديد من البطولات الأخرى، كما أن شبكة بي ان تعتبر الشريك الناقل الحصري لكأس العالم 2022 في قطر بكافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".