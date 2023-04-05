أكد الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس، أن شراكة بلاده مع مصر "ناجحة وتتسم بالاحترام المتبادل"، وهي شراكة تسعى قبرص لتعزيزها.

ووجه الرئيس القبرصي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب مباحثاتهما في قصر الاتحادية اليوم الأربعاء - التحية لمصر على موقفها في دعم قبرص، مشددا على أن بلاده تدعم بقوة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأعرب خريستودوليدس، عن تطلعه في عقد اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين بين مصر وقبرص واليونان.

وقال إنه ناقش مع الرئيس السيسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقدم الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حفاوة وكرم الاستقبال له والوفد المرافق لبلاده، لمصر، والتي تأتي خلال شهر رمضان المبارك، قائلا باللغة العربية: "رمضان كريم".

وقال الرئيس القبرصي إنه "لشرف عظيم لي أن أزور القاهرة - لأول مرة - بصفتي رئيسا لجمهورية قبرص"، معتبرا أن العلاقات التي تربط قبرص ومصر "تاريخية"، معربا عن أمله تعزيز العلاقات الثنائية البلدين.

وأكد الرئيس خريستودوليدس، أن الشراكة مع مصر ناجحة، وأرجع هذا النجاح إلى كونها شراكة تتسم بالاحترام والثقة المتبادلة، كما أنها تتصف بالمساواة التامة والدائمة، وذلك في إطار تطبيق قواعد القانون الدولي، مضيفا أن مصالح مصر وقبرص تحكمها رؤية مشتركة لشرق متوسطي مستقر وسلمي ومنطقة شرق أوسط هادئة.

ونوه بتطابق وجهات النظر والتفاهم والرؤى المشتركة والاحترام المتبادل بين مصر وقبرص، مشيرا إلى أن البلدين يربطهما تاريخ عريق، وذلك من خلال تواجد الجالية القبرصية على أرض مصر منذ مئات السنين.