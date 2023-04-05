تحرير 12 محضرا لمخابز بلدية مخالفة خلال حملة تموينية في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وحررت الحملة 12 محضرا متنوعين فى مجال المخابز حيث ضبطت مخبزا قام تصرف فى 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء، و 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، و 5 آخرين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان وعدم نظافة أدوات العجين.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 تجار تموينين قاموا بغلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية.