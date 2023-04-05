ترامب: على الجمهوريين في الكونجرس وقف تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه على الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي إلغاء تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي".

وأضاف ترامب في تدوينة على منصته "تروث سوشيال": "الديمقراطيون استخدموا القوانين كسلاح ويسيئون استخدام السلطة بهدف التدخل في الانتخابات".

ودفع ترامب، بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية وجهت له بتزوير سجلات تجارية وذلك بجلسة أمام محكمة مانهاتن الجنائية، أمس الثلاثاء.

وسلم ترامب نفسه ووضع قيد الاعتقال قبل أن يحاكم في محاكمة تاريخية وغير مسبوقة، استمع فيها الرئيس السابق إلى التهم الموجهة إليه لأول مرة، في حين أن عملية الاتهام كانت روتينية، إلا أن القضية الآن ستلقي بظلالها على ترشح ترامب لسباق الرئاسة عام 2024.

ووجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، الخميس الماضي، اتهامات لترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية.

ووصف ترامب، مثوله أمام القضاء قبيل توجيه الاتهامات إليه في قضية شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز ، بأنه "سريالي".

وكتب ترامب عبر منصته قبيل دقائق من مثوله أمام القضاء: "الأمر يبدو سريالي، سوف يعتقلونني، لا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا".

ونفى ترامب، الذي أعلن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل، ارتكاب أي مخالفات ووجود علاقة غير مشروعة مع دانيلز، كما أكد على أن التحقيق معه هو "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ".