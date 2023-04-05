رئيس جامعة سوهاج يتابع الاستعدادات للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة



عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا، مع لجنة معايير مسابقة "أفضل جامعة صديقة للبيئة" لعام ٢٠٢٣، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة ومنسق عام المسابقة وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد ملف الجامعة.

وناقش عبدالخالق خلال الاجتماع الاستعدادت النهائية للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة"، مشيرا إلى أن المسابقة تهدف للوصول إلى جامعات مصرية خضراء (صديقة للبيئة)، من خلال قياس مدى التزام الجامعات بتطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، ومدى مراعاتها لمعايير البنية التحتية، ومعايير الطاقة والتغير المناخي، معايير إدارة المُخلفات، معايير إدارة المياه، معايير النقل المستدام داخل الجامعة، بالإضافة إلى معايير جودة وجمال البيئة، إدارة الأزمات ومعايير التعلم والبحث العلمي، ورؤية ورسالة الجامعة للحفاظ على البيئة والاستدامة.

وأوضح الدكتور خالد عمران أن المسابقة تُقام بدءا من شهر أبريل الجاري وحتى شهر يوليو المقبل، وترفع الجامعات ملفات التقدم للمسابقة خلال الفترة من ١ إلى ٧ أبريل الجاري، ثم يتم دراسة الملفات المُقدمة من الجامعات خلال الفترة من ٨ أبريل وحتى ٧ مايو المقبل.

ونوه إلى أنه سيتم إعلان القائمة المُصغرة لأفضل ٦ جامعات ومواعيد قيام لجنة المسابقة بزيارة أفضل ٦ جامعات يوم ٨ مايو، يعقُبها تنظيم زيارات لأفضل ٦ جامعات خلال الفترة من ١٣ مايو وحتى ١ يونيو، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية لأفضل جامعات صديقة للبيئة خلال شهر يوليو المقبل.

وأضاف الدكتور حمدي حسانين منسق عام ملف الجامعة، أن التقديم للمسابقة هذا العام سيكون إلكترونيا، حيث إن المجلس الأعلى للجامعات أعد منصة إلكترونية لتحميل الملفات والفيديوهات الخاصة بالتقديم عليها للمرة الأولى، وذلك تماشيًا مع معايير الاستدامة من حيث توفير تكلفة طباعة واستهلاك الورق حفاظًا على البيئة.

جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة بالمسابقة، تضم كلاً من الدكتور عماد صموئيل المشرف على كلية التربية، الدكتور طلعت علي وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة ندا عبدالمحسن رئيس لجنة البيئة وخدمة المجتمع بوحدة الجودة بكلية الطب، الدكتور عبدالعليم المنشاوي مدير وحدة الآفات بكلية الزراعة والدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة.