تشكيل بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب

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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة المقاولون العرب، في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المقاولون العرب في التاسعة والربع من مساء اليوم على استاد الجبل الأخضر في إطار مباريات الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي

الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله السعيد - محمود دونجا - دودو الجباس - محمود صابر