أعربت الكاتبة والروائية الدكتورة ريم بسيوني، عن سعادتها البالغة بفوزها بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الآداب لعام 2024، وذلك عن روايتها "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين"، وذلك لما تحمله الجائزة من قيمة كبيرة في الوطن العربي كله.

وفي تصريحاتها لـ"الشروق"، قالت ريم إن سعادتها تكمن أيضا في أن الرواية الفائزة هي "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" لأنها تتحدث عن الدولة الفاطمية، ورغم كونها الدولة التي بنيت في عهدها مدينة القاهرة، ولكنها تبقى دولة غامضة، لم يكتب عنها الكثير.

وأضافت بسيوني أن ذلك ما دفعها لكتابة ثلاثية تاريخية تتناول العصر الفاطمي، وتتناول فيها بناء مدينة القاهرة، وتطرق إلى شخصية جوهر الصقلي الذي بنى القاهرة، وأتى لمصر وأعتبرها وطنا له، ثم شخصية بدر الدين الجمالي في الحكاية الثانية الأرمني الذي أنقذ مصر من الشدة المستنصرية والمجاعة، وأخيرا الحكاية الثالثة التي تناولت فيها دخول صلاح الدين الأيوبي لمصر كوزير وسيطرته عليها ونهاية الدولة الفاطمية، ونظرة أيضا على الحروب الصليبية المتواجدة في ذلك التوقيت.

وأوضحت أنه بالإضافة لتناولها لشخصيات الصقلي الأرمني والكردي فإنها أيضا ركزت على المصريين، وتعاملهم مع الحروب الصليبية، ومع بناء القاهرة، والشدة المستنصرية، وأكدت أنها أرادت من خلال رواية الحلواني أن تنصر الإنسان وتنشر المكان الذي ينتمي له الإنسان مهما كان هذا الإنسان.

تدور أحداث رواية "الحلوانى.. ثلاثية الفاطميين" حول 3 شخصيات أثْروا التاريخ المصري بالكثير من المواقف التي لا زالت خالدة في ذهن المصريين بما تركوه من آثار؛ حيث تبدأ الرواية بالحكاية الأولى التي تحكي عن جوهر الصقلي مؤسس القاهرة والقائد العسكري الكبير وأحفاده الذين تابعوا مسيرته بما صنعوا من حلوى تميزت بها الفترة الفاطمية في مصر.

بينما تدور القصة الثانية حول شخصية بدر الجمالي القائد الأرمني والي عكا الذي استعان به المستنصر بالله الفاطمي في القضاء على الشدة المستنصرية، وأعاد الحياة إلى طبيعتها في مصر بعد أن جعله وزيره وقائد جيوشه، فأحبه المصريون لما نشره من عدل وتنظيم في مصر.

بينما تدور القصه الثالثة والأخيرة حول شخصية صلاح الدين الأيوبي؛ ذلك الكردي الذي نجح في حماية مصر من الصليبيين، وكيف حكم مصر بعد القضاء على الفاطميين وعلى مذهبهم الشيعي.

ريم بسيوني هي كاتبة وروائية مصرية، أستاذة لغويات في الجامعة الأمريكية، فائزة بجائزة ساويرس الأدبية عن روايتها "الدكتورة هناء"، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق" وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس ثلاثية المماليك"، كما فازت بجائزة التفوق فرع الآداب.